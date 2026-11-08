كلود يدخل عالم المال.. ميزة جديدة لمتابعة الأرصدة والفواتير

واشنطن-سانا

أطلقت شركة أنثروبيك ميزة جديدة في مساعدها الذكي «كلود»، تتيح للمستخدمين متابعة شؤونهم المالية الشخصية، من خلال ربط حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية، والاستفسار عن أرصدتهم ونفقاتهم وفواتيرهم باستخدام المحادثة باللغة الطبيعية.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني، في تقرير نشره أول أمس، أن الميزة ستتوفر بصورة تجريبية للمشتركين في الولايات المتحدة ضمن باقات «برو» و«ماكس» و«ألترا»، وذلك وفق ما أعلنته الشركة في مدونتها الرسمية على أن تنتقل إلى دول أخرى تباعاً.

وأوضحت أنثروبيك أن الخدمة تتيح ربط الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان بمساعد «كلود» عبر منصة «بلايد»، المتخصصة في الربط بين التطبيقات والمؤسسات المالية، ما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول أرصدتهم ومصروفاتهم وفواتيرهم، والحصول على معلومات وتحليلات مبسطة بشأن أوضاعهم المالية.

وبيّنت الشركة أن الميزة تقتصر على الاطلاع على البيانات المالية وتحليلها، ولا تتيح إجراء التحويلات المالية أو إدارة الحسابات المصرفية أو تنفيذ الاستثمارات، كما أنها لا تقدم مشورة استثمارية.

وأكدت أن المحادثات التي تتم عبر مركز الشؤون المالية الشخصية لن تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مشيرة إلى أن الخدمة لا تتضمن إعلانات أو توصيات مدفوعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع استخدامات المساعدات الذكية لتشمل الخدمات المالية اليومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الشخصية وتحليلها عبر المحادثة.