دراسة: فترات الحرارة الشديدة تتزايد حتى في الأيام غير المصنفة حارة

بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة، أن عدد الساعات التي يتعرض خلالها الإنسان لدرجات حرارة شديدة الارتفاع خلال فصل الصيف يزداد عالمياً بوتيرة أسرع من عدد الأيام المصنفة حارة، ما قد يزيد من حدة الآثار الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود المقبلة.

وذكر موقع «آرس تكنيكا» الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا والعلوم اليوم الأربعاء، أن باحثين من جامعة صن يات-سن الصينية اعتمدوا في دراستهم على تحليل درجات الحرارة على أساس الساعات، بدلاً من الاقتصار على بيانات درجات الحرارة اليومية، ووجدوا أن متوسط التعرض للحرارة الشديدة خلال فصل الصيف، والبالغ حالياً نحو 270 ساعة، يرتفع بمعدل يقارب 62 ساعة كل عقد.

وبحسب نماذج الدراسة، قد يرتفع عدد ساعات التعرض للحرارة الشديدة إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياته الحالية بحلول نهاية القرن في سيناريو الانبعاثات المتوسطة، فيما قد يصل الارتفاع إلى نحو 4.5 أضعاف في حال استمرار مستويات الانبعاثات المرتفعة.

وأوضحت الدراسة أن الزيادة ستكون أكثر وضوحاً خلال ساعات الليل، إذ قد تشهد بعض الأيام التي لا تصنف ضمن الأيام الحارة فترات من الحرارة الشديدة، وهو ما لا يظهر عند الاعتماد على عدد الأيام الحارة فقط، وقد يؤدي إلى زيادة الضغط الحراري على الجسم وتقليص فترات التعافي والراحة خلال الليل.

وأشارت النتائج إلى أن سكان البلدان منخفضة الدخل قد يواجهون الزيادة الأكبر في عدد ساعات التعرض للحرارة الشديدة، ما يعزز الحاجة إلى تحسين وسائل رصد المخاطر المرتبطة بالحرارة واتخاذ إجراءات ملائمة لحماية الفئات الأكثر عرضة لها.

وأكد الباحثون أن تحليل درجات الحرارة على أساس الساعة يوفر صورة أكثر دقة عن أنماط التعرض للحرارة الشديدة، ويمكن أن يسهم في تحسين تقييم المخاطر الصحية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز خطط التكيف مع تداعيات تغير المناخ.

وتبرز الدراسة أهمية اعتماد القياسات الحرارية على أساس الساعات لفهم تأثير موجات الحر بصورة أدق، ووضع إجراءات أكثر فاعلية للحد من مخاطرها الصحية.