مومباي-سانا
تمكنت شابة هندية من الفوز بجائزة قدرها 960 ألف روبية هندية، إضافة إلى رحلة سياحية ممولة، بعدما تفوقت على متنافسين اختيروا من بين أكثر من 200 ألف شخص تقدموا للمشاركة في مسابقة غير مألوفة تقوم على النوم وخوض تحديات طريفة مرتبطة به.
وذكرت شبكة «NDTV» الهندية، في خبر نشرته اليوم السبت، أن جينيا تشاترجي من مدينة مومباي حصدت اللقب بعد منافسة استمرت شهرين، نظمتها شركة هندية متخصصة في المفروشات والأثاث، وهدفت إلى تحويل النوم إلى تحدٍّ ترفيهي يتطلب الالتزام بساعات نوم محددة واجتياز اختبارات غير تقليدية.
ولم تقتصر المنافسة على النوم، بل تضمنت تحديات طريفة، منها إعادة تمثيل مشاهد سينمائية مرتبطة بالنوم، وإدخال كلمتي «بطانية» و«وسادة» عشر مرات خلال محادثة عادية دون أن يلاحظ الآخرون ذلك، إلى جانب اختبارات للذاكرة والإبداع.
ووصل أربعة متنافسين إلى المرحلة النهائية، حيث خضعوا لاختبارات في الذاكرة والملاحظة، وطُلب منهم إعداد أجواء نوم مثالية عبر اختيار الوسائد والأغطية والإضاءة ودرجة التكييف والأصوات المحيطة، قبل إعلان الفائزة.
وبذلك أثبتت الفائزة أن النوم، الذي يراه كثيرون مجرد استراحة من متاعب الحياة اليومية، يمكن أن يتحول في ظروف غير مألوفة إلى منافسة تدرّ على صاحبها جائزة مالية كبيرة.
هندية تفوز بنحو مليون روبية في مسابقة للنوم استمرت 60 يوماً
مومباي-سانا