هندية تفوز بنحو مليون روبية في مسابقة للنوم استمرت 60 يوماً

مومباي-سانا

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تمكنت شابة هندية من الفوز بجائزة قدرها 960 ألف روبية هندية، إضافة إلى رحلة سياحية ‏ممولة، بعدما تفوقت على متنافسين اختيروا من بين أكثر من 200 ألف شخص تقدموا للمشاركة ‏في مسابقة غير مألوفة تقوم على النوم وخوض تحديات طريفة مرتبطة به‎.‎

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وذكرت شبكة‎ «NDTV» ‎الهندية، في خبر نشرته اليوم السبت، أن جينيا تشاترجي من مدينة ‏مومباي حصدت اللقب بعد منافسة استمرت شهرين، نظمتها شركة هندية متخصصة في ‏المفروشات والأثاث، وهدفت إلى تحويل النوم إلى تحدٍّ ترفيهي يتطلب الالتزام بساعات نوم ‏محددة واجتياز اختبارات غير تقليدية‎.‎

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ولم تقتصر المنافسة على النوم، بل تضمنت تحديات طريفة، منها إعادة تمثيل مشاهد سينمائية ‏مرتبطة بالنوم، وإدخال كلمتي «بطانية» و«وسادة» عشر مرات خلال محادثة عادية دون أن ‏يلاحظ الآخرون ذلك، إلى جانب اختبارات للذاكرة والإبداع‎.‎

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ووصل أربعة متنافسين إلى المرحلة النهائية، حيث خضعوا لاختبارات في الذاكرة والملاحظة، ‏وطُلب منهم إعداد أجواء نوم مثالية عبر اختيار الوسائد والأغطية والإضاءة ودرجة التكييف ‏والأصوات المحيطة، قبل إعلان الفائزة‎.‎

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وبذلك أثبتت الفائزة أن النوم، الذي يراه كثيرون مجرد استراحة من متاعب الحياة اليومية، يمكن ‏أن يتحول في ظروف غير مألوفة إلى منافسة تدرّ على صاحبها جائزة مالية كبيرة‎.‎