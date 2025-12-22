مهندسان من جامعة حلب يصممان أكواباً قابلة للأكل صديقة للبيئة

دمشق-سانا

نجح المهندسان الشابان محمد الشمو وخالد العبد لله من كلية الزراعة بجامعة حلب بتطبيق فكرة جديدة تتمثل بتصنيع أكواب قابلة للأكل بعدة نكهات، مصنوعة من مكونات طبيعية بسيطة تشمل الطحين والسكر والنشاء والماء، لتقديم تجربة تناول المشروبات اليومية بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه.

أكواب صديقة للبيئة

يهدف المشروع وفق ما أوضح المهندسان لـ سانا، إلى تقليل الاعتماد على الأكواب البلاستيكية والكرتونية التقليدية، التي تسبب أضراراً للبيئة، وأحياناً مخاطر صحية بسبب المواد الكيميائية.

وقال الشمو: “قررنا العمل على صناعة هذه الأكواب بعد محاضرة ضمن الكلية تحدث فيها الدكتور عن مضار الأكواب البلاستيكية والكرتونية”.

أكواب تتحمل السخونة وقابلة للأكل

بدوره أشار العبد لله إلى أن هذه التجربة غريبة للمستهلك وتمكنه من الشرب والأكل بشكل صحي ودون مخاطر، مبيناً أنهم حالياً بدؤوا الإنتاج بعدة نكهات (الفريز، جوز الهند، القرفة، الفانيلا)، وأن الأكواب تتحمل المشروبات الساخنة لمدة ساعتين.

ولفت العبد الله إلى أن المشروع بدأ في محافظة حلب على أن يتوسع مستقبلاً في كل الجغرافيا السورية.

آراء حول المنتج

لاقت الفكرة اهتماماً من قبل الزوار والمشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء الذي أقيم في دمشق تحت شعار “معاً نحو غذاء صحي مستدام”، وانطلق في الأول من الشهر الجاري واستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الطالبة سارة الحموي: “تخيل أن تشرب قهوتك وتتناول الكوب نفسه بعد ذلك!”، بينما الطفل أسعد محمد عبر أمام مشرفة الروضة عن سعادته وهو يخبرها بأن عمته أطعمته (كاسة فريز) بعد شرب العصير منها.

وتوفر هذه التجربة للمستهلك عملية خالية من المواد الضارة، حيث يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياتنا اليومية.