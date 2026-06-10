روبوتات مرنة مستوحاة من الأخطبوط.. تقنية بريطانية لدمج الذكاء الاصطناعي بالحياة اليومية

لندن-سانا

طوّرت شركة بريطانية ناشئة متخصصة في الروبوتات اللينة منصة تقنية جديدة مستوحاة من قدرة الأخطبوط على تغيير شكل مخالبه، بهدف دمج الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات اليومية مثل الملابس والأثاث، عبر مواد مرنة قادرة على التكيّف والتغير في الوقت الفعلي.

وبحسب ما ذكر موقع “Interesting Engineering” الأمريكي أمس الأول، فإن شركة “Morph” البريطانية التي أسسها الجراح السابق الدكتور جان نيمي، تعمل على تطوير وحدات روبوتية مرنة أطلقت عليها اسم “الأقفاص الروبوتية المرنة”، وهي أنظمة مصنوعة من مواد لينة مزودة بحساسات ونظم تحكم ذاتي، ما يميزها عن الروبوتات التقليدية الصلبة بقدرتها على التكيف والأمان عند التفاعل المباشر مع الإنسان.

وأوضحت الشركة أن هذه الوحدات الروبوتية قادرة على تغيير شكلها وصلابتها خلال أجزاء من الثانية استجابة لحركة المستخدم، حيث يمكن دمجها في منتجات مختلفة مثل الأحذية الرياضية لتتكيف مع أسلوب الجري، أو الكراسي لتتوافق مع وضعيات الجلوس، بما يوفر تجربة استخدام أكثر مرونة وراحة.

وأضافت: إن هذه التقنية تهدف إلى تحسين جودة حياة الإنسان، من خلال منتجات ذكية تعزز الأداء البدني وتدعم الحركة اليومية، مع خطط لتوسيع استخدامها في مجالات الرعاية الصحية وصناعة السيارات، بما يتيح تطوير أدوات تتفاعل مع المستخدم بشكل مباشر.

وقد تمثل هذه المنصة أساساً لجيل جديد من المنتجات الذكية القادرة على “فهم” احتياجات الإنسان والتكيف معها، بدءاً من الملابس الذكية وصولاً إلى الأثاث والأجهزة الطبية القابلة للتكيف.