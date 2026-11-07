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لماذا نؤخر موعد النوم رغم شعورنا بالتعب؟

88 لماذا نؤخر موعد النوم رغم شعورنا بالتعب؟
رسم توضيحي لشبكة نفسية تحلل الارتباطات المتبادلة بين التوتر والقلق والاكتئاب ومقياس إيبورث للنعاس-مجلة ‏Scientific Reports‏

بكين-سانا
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كشفت دراسة علمية أن كثرة التفكير والانشغال بالأمور التي تثير القلق أو يصعب التنبؤ ‏بنتائجها قد يدفعان بعض الأشخاص إلى تأجيل موعد النوم، حتى مع شعورهم بالتعب ‏وتوافر الوقت الكافي للراحة.‏
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ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجلة «‏Scientific Reports‏» أمس الجمعة وأجراها ‏باحثون من جامعتي شاوشينغ وشنغهاي ليدا وجامعة شينجيانغ للمعلمين في الصين، ‏بالتعاون مع جامعتين أخريين في الصين وتايلاند، وشملت 1912 طالباً جامعياً، فإن ‏صعوبة تقبّل عدم اليقين ترتبط بزيادة التفكير المتكرر، الذي يؤدي دوراً وسيطاً في ‏العلاقة مع تأجيل النوم.‏
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وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين ينشغلون بأفكارهم بصورة متكررة يميلون أكثر إلى ‏تأخير الذهاب إلى السرير، حتى عندما لا توجد أسباب خارجية تمنعهم من النوم، وهي ‏عادة تُعرف باسم «تسويف وقت النوم». ‏
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كما أظهرت النتائج أن اليقظة الذهنية أثناء ممارسة النشاط البدني تضعف تأثير التفكير ‏المفرط في تأجيل النوم، أي أن العلاقة بين الانشغال بالأفكار وتأجيل النوم كانت أقل لدى ‏الأشخاص الذين سجلوا مستويات أعلى من اليقظة الذهنية أثناء النشاط البدني.‏
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وتوضح النتائج أن تأجيل النوم لا يرتبط فقط بتنظيم الوقت أو ضبط النفس، بل قد يكون ‏مرتبطاً أيضاً بطريقة تعامل الإنسان مع الأفكار والمواقف غير المؤكدة، الأمر الذي يسلط ‏الضوء على أهمية العوامل النفسية في فهم السلوكيات اليومية المؤثرة في النوم.‏

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