طيران نيوزيلندا تتيح كبسولات نوم في الدرجة السياحية لتعزيز راحة المسافرين

ولينغتون-سانا

أعلنت شركة طيران نيوزيلندا عن إدخال مفهوم جديد في مقصورة الدرجة السياحية يتيح للركاب الاستلقاء على أسرّة مخصصة داخل كبسولات نوم، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة السفر على الرحلات الطويلة.

وذكرت شبكة CNN اليوم الجمعة أن الشركة ستوفر ما يُعرف باسم “Economy Skynest” على متن طائرات “بوينغ 787 دريملاينر”، حيث يمكن للركاب دفع مبلغ إضافي للحصول على فترات راحة تمتد لعدة ساعات داخل كبسولات نوم مخصصة.

وتتضمن هذه الكبسولات ستة أسرّة فردية مرتبة على شكل طابقين، مزودة بمراتب وأغطية وستائر للخصوصية، إضافة إلى أحزمة أمان ومصابيح للقراءة ومنافذ لشحن الأجهزة وحقيبة مستلزمات، على أن يتم تغيير الأغطية بشكل منتظم من قبل طاقم الطائرة لضمان النظافة والراحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة نيكيل راڤيشانكار أن هذه الخدمة تتيح للمسافرين “الاستلقاء بشكل مسطح والحصول على بضع ساعات من الراحة الحقيقية أثناء الرحلة”، لافتاً إلى أن الهدف منها جعل السفر الطويل أكثر راحة وسهولة.

كما توفر الشركة خياراً آخر في الدرجة السياحية يُعرف باسم “Sky Couch”، والذي يسمح بتحويل ثلاثة مقاعد إلى مساحة مسطحة نسبياً للجلوس والاستلقاء، في إطار توجه متزايد لدى شركات الطيران لتحسين راحة الركاب.

وسيتم تطبيق خدمة كبسولات النوم على رحلات محددة، من بينها الرحلة الطويلة بين نيويورك وأوكلاند التي تستغرق نحو 17 ساعة، حيث يمكن حجز السرير لمدة أربع ساعات مقابل رسوم إضافية، ضمن تجربة تعتبر من بين الأحدث في قطاع الطيران العالمي.