أثينا-سانا

تتشكل الوجوه والأجساد في لوحات الفنان التشكيلي السوري العالمي خالد الخاني عند تخوم الاكتمال، حيث توحي ضربات الفرشاة بحركة أو ملامح إنسانية من دون أن تحسم تفاصيلها، تاركة للمتلقي مساحة لاستكمال الصورة من ذاكرته وانطباعاته، في تجربة يقدمها معرضه الفردي الأول في اليونان بعنوان “تقريباً”.

وتستضيف صالة ماتاروا في العاصمة أثينا المعرض الذي افتتح مساء اليوم الخميس بحضور الفنان، بإشراف القيّم الفني نيكوس بابادوبولوس، وفق ما أوردته صحيفة «تا نيا» وموقع «إكسودوس غايد» اليونانيان في مادتين نُشرتا في الـ 24 من تشرين الثاني الجاري.

ملامح بين الظهور والتلاشي

يحيل عنوان المعرض إلى الحالة التي تتشكل فيها الصورة قبل اكتمالها، إذ يبدأ الوجه في الظهور من خلال لطخة لونية أو حركة فرشاة، فيما تقود العين المتلقي إلى التقاط انحناءة الرأس أو وضعية الجسد، واكتشاف تفاصيل قد لا تظهر من النظرة الأولى.

وتبرز في الأعمال الألوان القوية والحركات الحرة للفرشاة، بما يمنح التكوينات طاقة تعبيرية، فيما لا يسعى الفنان إلى تقديم أشكال مكتملة بقدر ما يتركها مفتوحة أمام تأويل المشاهد، ومشاركته في بناء الصورة.

وفي النص التقديمي للمعرض، يصف بابادوبولوس هذا النهج بـ “أخلاقية النظرة”، مشيراً إلى أن المساحة التي يتركها العمل غير المكتمل تفتح باباً لحضور ذاكرة المتلقي وتأملاته، ولا سيما أمام الشخصيات النسائية التي تمسك قاماتها العمودية ببناء اللوحة، بينما يبعثرها اللون بوصفها حاملةً للذاكرة والحداد والقدرة على التحمل.

كما يربط بابادوبولوس بين تجربة الخاني ورمزية اسم الصالة المستوحى من سفينة “ماتاروا” التاريخية التي نقلت مثقفين وفنانين يونانيين إلى فرنسا عام 1945، بحثاً عن الأمان والحرية، معتبراً أن باريس جمعت مسارات إنسانية وفنية تشكلت في لحظات التحول والاقتلاع، وانعكست في طبقات اللوحة التي تحتفظ بأثر الذاكرة تحت الضربات اللونية الجديدة.

مسيرة حافلة بين دمشق وباريس

وُلد خالد الخاني في مدينة حماة عام 1975، وبدأ شغفه بالفن في “مركز سهيل الأحدب للفنون التشكيلية”، قبل أن يتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق وينال درجة الماجستير عام 2000.

ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، نشط في صفوف الهيئة العامة للثورة السورية، وأسهم في تنظيم وتوثيق الحراك السلمي في مدينته حماة، قبل أن يضطر إلى مغادرة البلاد، إثر ملاحقته أمنياً ويستقر في العاصمة الفرنسية باريس في أيلول من العام نفسه، حيث واصل من هناك توظيف ريشته في التعبير عن الذاكرة السورية وقضايا الحرية والعدالة.

وأقام الخاني معارض فردية بارزة، من بينها معرض في صالة كلودين لوغراند بباريس، وآخر في غاليري بوشهري بالكويت، كما شارك في فعاليات فنية دولية في نيويورك وميامي.

ويمثّل المعرض الحالي في أثينا أول تقديم فردي لتجربته أمام الجمهور اليوناني، ويتيح التعرف عن قرب إلى لغته التشكيلية القائمة على اختزال الملامح وإبراز الحركة واللون، ويستقبل زواره في صالة ماتاروا حتى الثاني عشر من كانون الأول المقبل.