أرنب بريطاني يحطم رقماً قياسياً في موسوعة غينيس كأكبر أرنب حي في العالم

لندن-سانا

سجّل أرنب أليف في بريطانيا رقماً قياسياً جديداً بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر أرنب حي في العالم، بعدما تجاوز متوسط العمر المتوقع لفصيلته بفارق كبير، في إنجاز لافت يعكس حالة نادرة بين الأرانب المنزلية.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي أول أمس أن الأرنب “هيربي” من فصيلة “رأس الأسد”، والمملوك لعائلة في مقاطعة ساري، بلغ عمر 15 عاماً و82 يوماً، ليحصل رسمياً على اللقب، حيث يعيش حالياً حياة هادئة بين المنزل والحديقة بعد سنوات من النشاط والحيوية.

وقالت مالكته ميليسا دنهام: إن العائلة اقتنت “هيربي” عندما كان بعمر ثمانية أسابيع ليكون رفيقاً للأرنبة “فلوبسي”، وبقيا معاً لنحو عشر سنوات، مشيرةً إلى أنه كان يتمتع بشخصية مرحة ونشيطة في صغره، بينما يمضي أيامه حالياً في الاسترخاء والتعرض لأشعة الشمس، في مشهد غير مألوف بين الأرانب في بريطانيا.

ويُعد هذا الإنجاز مثالاً طريفاً على إمكانية تجاوز الكائنات الصغيرة للحدود المتوقعة لأعمارها، حيث تمكن “هيربي” من حجز مكانه في سجل الأرقام القياسية العالمية، مؤكداً أن التميز لا يقتصر على البشر وحدهم.