ريف دمشق-سانا



افتتحت وزارة الأوقاف أمس الجمعة معهد الإمام أحمد بن حنبل التخصصي للعلوم الشرعية والعربية في مدينة الضمير بريف دمشق، لتدريس الفقه الحنبلي والعلوم الشرعية والعربية للبنين والبنات، وتعزيز فرص التخصص والتحصيل العلمي.



ويأتي افتتاح المعهد في إطار جهود الوزارة لتطوير التعليم الشرعي المنهجي، وتوسيع نطاق المعاهد التخصصية، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في دراسة الفقه والعلوم الإسلامية واللغة العربية، وإعداد كوادر تمتلك الأساس المعرفي والتأهيل الدعوي اللازم.

وأوضح رئيس الشؤون العلمية في إدارة المساجد بوزارة الأوقاف، الدكتور محمد بلال غنام، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المعهد يتزامن مع ذكرى معركة ردع العدوان، ويهدف إلى إحياء المذهب الحنبلي، إلى جانب تعزيز تعليم اللغة العربية باعتبارها أساساً لفهم الكتاب والسنة.

المعهد يعكس التنوع الفقهي والمذهبي

وبيّن غنام أن المعهد يجمع بين تدريس الفقه والعلوم الشرعية والعربية للبنين والبنات، ليكون منارة علمية تسهم في نشر المعرفة الشرعية.



من جهته، أوضح نائب مدير أوقاف ريف دمشق عمر عبد الباقي، في تصريح مماثل، أن افتتاح المعهد يعكس أهمية التنوع الفقهي والمذهبي في بلاد الشام، التي ارتبطت بعدد من أعلام المذهب الحنبلي، من بينهم ابن قدامة المقدسي والإمام الخرقي.



​​ وأشار عبد الباقي إلى أن الدراسة في المعهد مجانية وتمتد لعامين، يحصل الطالب بعدهما على شهادة مصدّقة من وزارة الأوقاف، تتيح له متابعة تحصيله العلمي في المعاهد المتوسطة أو الجامعات وفق المسارات المتاحة.

قبول نحو 300 طالب وطالبة

بدوره، أوضح مدير المعهد عمار العيسى أن البرنامج الدراسي يشمل القرآن الكريم والتجويد والتفسير والحديث والفقه والعقيدة واللغة العربية والسيرة النبوية والخطابة ومناهج البحث العلمي، إلى جانب علوم أخرى يحتاج إليها طالب العلم.

وبيّن أن نحو 600 طالب وطالبة تقدموا للتسجيل في المعهد، قُبل منهم قرابة 300، بعد دراسة الطلبات واستكمال الوثائق المطلوبة وإجراء المقابلات وتقييم المستويات، مشيراً إلى أن الدراسة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري، بهدف بناء قاعدة علمية لدى الطلاب تتيح لهم مواصلة التحصيل والتخصص في برامج أخرى.

وأوضح أحد طلاب المعهد، الدكتور أحمد عيسى، أن التحاقه يأتي رغبةً في بناء أساس علمي متين ومتابعة التخصص مستقبلاً، إلى جانب عمله في طب الأسنان.



وأشار عيسى، وهو إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز في قرية الدريج، إلى أهمية امتلاك الأئمة والخطباء رصيداً علمياً وشرعياً يعينهم على أداء رسالتهم.



ويأتي افتتاح المعهد ضمن جهود وزارة الأوقاف لتطوير التعليم الشرعي، وإعداد كوادر متخصصة في العلوم الإسلامية واللغة العربية، والحفاظ على التنوع الفقهي والمذهبي.



وكانت مديرية الأوقاف في محافظة الحسكة افتتحت في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري المعهد الشرعي المتوسط للعلوم الشرعية والعربية في مدينة الشدادي، ليكون الأول من نوعه على مستوى المحافظة.