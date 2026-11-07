سترة نجاة تولّد الكهرباء من حركة الأمواج لإرسال إشارات استغاثة

كانبيرا-سانا

طوّر فريق بحثي دولي تقنيةً مبتكرةً لسترات النجاة، تتيح توليد الكهرباء من حركة الأمواج واستخدامها في تشغيل إشارات ضوئية للاستغاثة، في خطوة قد تسهم في تعزيز سلامة الأشخاص في البيئات البحرية.



وذكر الموقع الرسمي لجامعة ولونغونغ الأسترالية، أمس الجمعة، أن التقنية طوّرها باحثون من ست جامعات في أستراليا والصين وسنغافورة والولايات المتحدة، وتعتمد على قطرات من المعدن السائل تستفيد من الحركة الميكانيكية للمياه لتوليد الكهرباء، من خلال التفاعلات التي تحدث عند الواجهات بين المعدن السائل والإلكتروليت، وهو محلول يحتوي على أيونات موصلة للكهرباء.



واختبر الباحثون التقنية ضمن نموذج تجريبي لسترة نجاة، حيث استُخدمت الكهرباء الناتجة عن الحركة في تشغيل مصابيح ضوئية تُصدر إشارة الاستغاثة الدولية (SOS)، بما يساعد على لفت انتباه فرق الإنقاذ إلى موقع الشخص في المياه.



وتكمن أهمية التقنية في استغلال حركة الأمواج مصدراً للطاقة، ما يتيح تشغيل تجهيزات السلامة الشخصية دون الاعتماد الكامل على البطاريات التقليدية، التي قد تنفد طاقتها أو تحتاج إلى إعادة الشحن والاستبدال.



ويمكن أن يفتح هذا التطور المجال أمام تصميم تجهيزات إنقاذ بحرية ذاتية التشغيل، تشمل إشارات ضوئية وأجهزة استشعار وأنظمة تنبيه، بما يعزز فرص الاستجابة لحالات الطوارئ.