غوغل تطلق نموذجاً جديداً من جيميني لتعزيز مهام البرمجة والذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «غوغل» نموذج جيميني 3.7 فلاش للذكاء الاصطناعي، المصمم لتنفيذ مهام البرمجة وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وإنجاز العمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري أقل.

وذكرت وكالة رويترز أمس الخميس أن «غوغل» طرحت النموذج الجديد بعد نحو ثلاثة أسابيع من إطلاق جيميني 3.6 فلاش، مشيرة إلى أن الشركة لم تحدد موعداً لإطلاق النسخة «برو» التي تخضع للاختبار مع شركائها.

وأوضحت الشركة أن «جيميني 3.7 فلاش» حقق تحسناً في أداء مهام البرمجة، مثل اكتشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات وتوليد شيفرات برمجية قابلة للاستخدام في بيئات العمل، وأنها تطرحه خياراً أقل تكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة، مع إتاحة النموذج فوراً عبر خدمة جيميني سبارك القائمة على الاشتراك لعملاء خدمات «غوغل إيه آي برو» و«غوغل إيه آي ألترا» في أكثر من 160 دولة.

ويأتي إطلاق النموذج الجديد في وقت تواصل فيه «غوغل» تطوير نماذجها للذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتها في مجال البرمجة والأنظمة القادرة على تنفيذ المهام بصورة آلية.