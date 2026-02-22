تجربة على متن محطة الفضاء الدولية لاستخراج معادن من النيازك باستخدام ميكروبات

واشنطن ولندن-سانا

نجح فريق علمي من جامعتي كورنيل الأمريكية وإدنبرة البريطانية في استخراج معادن من نيازك على متن محطة الفضاء الدولية باستخدام ميكروبات، في تجربة تهدف إلى اختبار إمكانات التعدين الحيوي في بيئات الجاذبية المنخفضة دعماً، لبرامج استكشاف الفضاء.

وذكر موقع Space.com المتخصص في شؤون الفضاء، أن التجربة أُجريت بإشراف رائد الفضاء التابع لوكالة “ناسا” مايكل سكوت هوبكنز، حيث استُخدم نوعان من الكائنات الدقيقة القادرة على إنتاج أحماض كربوكسيلية تتفاعل مع معادن موجودة في النيازك، مثل البلاديوم، وتحررها في محلول يمكن استخلاصه.

وأوضحت الباحثة الرئيسية روزا سانتومارتينو، الأستاذة في جامعة كورنيل، أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها التي تُجرى على نيازك داخل محطة الفضاء الدولية، مشيرةً إلى أنها تسهم في فهم سلوك الميكروبات في الفضاء وتأثيرها في عمليات استخراج الموارد.

وأشار العلماء إلى أن بعض المعادن المستخرجة، ومن بينها البلاديوم، ذات قيمة عالية وتستخدم في صناعات وتقنيات متقدمة، ما يعزز جدوى دراسة التعدين الحيوي في البيئات الفضائية مستقبلاً.

وتندرج هذه التجارب ضمن جهود علمية دولية لتطوير تقنيات تعدين مستدامة خارج الأرض، قد تدعم مستقبلاً بعثات القمر والمريخ عبر توفير موارد محلية وتقليل الاعتماد على الإمدادات المنقولة من الأرض.