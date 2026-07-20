شركة أمريكية تطور طائرات مسيّرة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة البعوض

واشنطن-سانا

تعمل شركة أمريكية ناشئة على تطوير طائرات مسيّرة صغيرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ابتكار وسيلة جديدة لمكافحة البعوض من خلال تعقبه والقضاء عليه أثناء الطيران، بما قد يسهم في تقليل الاعتماد على المبيدات والوسائل التقليدية المستخدمة في مكافحة الحشرات.

وذكر موقع TechRadar التقني أول أمس، أن شركة Torneul المدعومة من حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator، تطور أسراباً من الطائرات المسيّرة الخفيفة القادرة على تعقب الحشرات، والقضاء عليها في المناطق الحضرية، بما قد يسهم في خفض تكاليف مكافحة البعوض.

وأوضحت الشركة أن إحدى التجارب الأولية أظهرت قدرة طائرة مسيّرة صغيرة على تعقب حشرة طائرة وإسقاطها داخل بيئة اختبار مغلقة، في خطوة تمهد لتطوير نظام قادر على استهداف البعوض مباشرة أثناء تحليقه.

وتعتمد الطائرات التي لا يتجاوز وزنها 40 غراماً على مجموعة من التقنيات تشمل ميكروفونات دقيقة ومستشعرات فوق صوتية وبرمجيات لتحليل حركة الحشرات وتتبعها، كما يمكنها الاستفادة من الصوت المميز لأجنحة البعوض للتعرف إليه وتمييزه عن غيره من الحشرات.

ويأمل مطورو المشروع في نشر أسراب من هذه الطائرات مستقبلًا لتغطية مناطق واسعة، بحيث يمكن لعدد محدود منها المساهمة في الحد من أعداد البعوض في البيئات الحضرية، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من الوسائل الكيميائية التقليدية.

ويُعد البعوض من أبرز نواقل الأمراض المعدية، ما يدفع الباحثين إلى تطوير تقنيات جديدة للحد من انتشاره، وتعزيز جهود حماية الصحة العامة.