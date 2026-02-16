مقترح علمي لإضافة فئة “التوحد العميق” إلى الإرشادات السريرية

توحد مقترح علمي لإضافة فئة "التوحد العميق" إلى الإرشادات السريرية

كانبرا-سانا

كلّفت دورية «لانسيت» الطبية البريطانية المتخصصة لجنة من خبراء دوليين بدراسة مقترح إدراج فئة جديدة ضمن اضطراب طيف التوحد تحت مسمى «التوحد العميق»، لتشمل الأطفال الذين يعانون ضعفاً شديداً في المهارات اللغوية ونسبة ذكاء تقل عن 50، ويحتاجون إلى إشراف ورعاية مستمرة.

وفي هذا الصدد أظهرت دراسة أسترالية أجرتها باحثات من جامعة سيدني، وفق ما نقلت صحيفة «الغارديان»، أن نحو 24 بالمئة من الأطفال المصابين بالتوحد يستوفون أو قد يستوفون معايير هذه الفئة، مع تسجيل سلوكيات قد تشكل خطراً على سلامتهم، مثل محاولات الهروب أو إيذاء الذات.

وتهدف الفئة المقترحة لمساعدة الحكومات ومقدمي الخدمات في توجيه الموارد والدعم للأطفال الأكثر احتياجاً، وضمان تمثيلهم بصورة كافية في الأبحاث المتعلقة بالتوحد، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر في البرامج والسياسات المعتمدة.

ويرى خبراء أن إدراج «التوحد العميق» ضمن الإرشادات السريرية قد يعزز قدرة الأطباء على تصميم خطط دعم فردية وتأمين موارد إضافية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الفروق الفردية ونقاط القوة والاحتياجات الخاصة بكل طفل.

ومن شأن هذا التصنيف، في حال اعتماده، أن يسهم في تطوير برامج تعليمية وصحية أكثر تكاملاً تلبي احتياجات الفئات ذات المتطلبات العالية من الرعاية والدعم.

اكتشاف حطام سفينة عمرها أكثر من 600 عام في مضيق بحري بالدنمارك
غوغل تعتزم استثمار 15 مليار دولار بالهند
شاب سوري يلهم بإعاقته ويُضيء دروب العلم للأطفال الصم
ابتكار روسي يتيح تشغيل الطائرات المسيّرة في البيئات الحارة
دراسة أميركية: العودة إلى التوقيت الشتوي تؤثر على الساعة البيولوجية والصحة العامة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك