بعد 114 عاماً على غرقها.. وثيقة تأمين سفينة تيتانيك النادرة تُطرح في مزاد ببريطانيا

لندن-سانا

تُعرض وثيقة تأمين أصلية ونادرة لسفينة «تيتانيك» في مزاد علني بإنكلترا خلال الشهر الجاري، وسط تقديرات بأن يتراوح سعر بيعها بين 40 ألفاً و67 ألف دولار، وذلك بعد مرور 114 عاماً على غرق السفينة في المحيط الأطلسي.

وذكر موقع «ماريين إنسايت» البريطاني المتخصص في الشؤون البحرية، اليوم الخميس، أن الوثيقة، التي تبلغ قيمة التأمين المثبتة فيها خمسة ملايين دولار، وُقّعت قبل أيام قليلة من انطلاق الرحلة الأولى للسفينة، وستطرحها دار المزادات «هنري ألدريدج آند صن» يوم 21 تشرين الثاني الجاري، في مزاد يبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بمدينة ديفايزز البريطانية.

وأوضح المدير الإداري لدار المزادات أندرو ألدريدج أن بوليصة التأمين أُبرمت بمشاركة 77 شركة تأمين لتغطية خسائر السفينة، وحصل مالكوها على التعويض كاملاً خلال 30 يوماً من غرقها، بقيمة تعادل نحو 173 مليون دولار وفق الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن المزاد سيضم أيضاً مخططاً أصلياً استخدمته الشركة المصنعة خلال بناء السفينة.

وغَرقت سفينة «تيتانيك» في 15 نيسان عام 1912، إثر اصطدامها بجبل جليدي خلال رحلتها من إنكلترا إلى نيويورك، ما أسفر عن وفاة نحو 1500 شخص.

