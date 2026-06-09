روبوت بشري يصل إلى قمة بركان في الإكوادور

كيتو-سانا

ابتكرت شركة “يونيتري” الصينية المتخصصة في صناعة الروبوتات البشرية، روبوتاً معدلاً نجح في الوصول إلى قمة بركان تشيمبورازو بالإكوادور على ارتفاع 6200 متر.

ونقل موقع “إنترستينغ إنجينيرينغ” الأمريكي المتخصص في الهندسة والروبوتات، أمس الإثنين، أن المهندس “بابلو برلانغا” قاد عملية تطوير الروبوت “بيمبا” من النسخة الأصلية “يونيتري جي ون”، حيث مشى الروبوت ذاتياً على منحدرات تصل إلى 30 درجة، بينما حمله الفريق في الأجزاء الأكثر خطورة خلال رحلة استمرت 16 ساعة.

وقال فريق التطوير: إن الروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمتلك كاميرات ومستشعرات ونظام اتصال بالأقمار الصناعية، ويمكنه التجول في المساحات الواسعة لجمع البيانات البيئية ومراقبة الأنشطة غير القانونية، ويعمل الفريق حالياً على تطويره باستخدام تقنيات التعلم المعزز للتعامل مع تضاريس أكثر وعورة.

وتسعى الشركة بالتعاون مع شريكيها “جيولوجيك دوم” و”فورتين بيكس إكسبيديشن” إلى إرسال الروبوت إلى جبل إيفرست في مهمة بحثية تمتد حتى ارتفاع 8000 متر، فيما يرى خبراء أن نجاح الروبوتات في البيئات القاسية قد يفتح الباب أمام استخدامها في الإنقاذ والبناء والمناطق المنكوبة.