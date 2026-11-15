كيف تتحول مخلفات الليمون إلى بلاستيك حيوي أكثر مرونة؟

مدريد-سانا

توصل باحثون إسبان إلى طريقة لإنتاج بلاستيك حيوي باستخدام مخلفات صناعة الليمون مصدراً للمواد الأولية، وأظهرت النتائج أن المادة الناتجة تتمتع بمرونة وقابلية للتشكيل أعلى مقارنة بأحد أنواع البلاستيك الحيوي المتاحة تجارياً، ما يتيح الاستفادة من النفايات الغذائية في إنتاج مواد ذات قيمة مضافة.

وذكر موقع «Phys.org» العلمي أول أمس، أن الدراسة نشرتها مجلة «Polymers» العلمية في 27 كانون الثاني 2026، وأنجزت بمشاركة شركة «CETEC Biotechnology» المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، ومركز «CETEC» التكنولوجي المتخصص في صناعة الأحذية والبلاستيك بإقليم مورسيا، إلى جانب باحثين من جامعة قرطاجنة التقنية وجامعة أليكانتي في إسبانيا.

واستخدم الباحثون مخلفات معالجة الليمون مصدراً للكربون اللازم لإنتاج بوليمر حيوي يحمل اسم «HFX PHBV»، بالاستعانة بكائن دقيق من العتائق المحبة للملوحة يُعرف باسم «Haloferax mediterranei»، ويتميز بقدرته على استخدام المركبات المستخلصة من هذه المخلفات في تصنيع المادة الحيوية.

ولتحسين خصائص البوليمر الناتج، اختبر الفريق البحثي مجموعة من المواد المساعدة على بدء عملية التبلور والتحكم فيها، شملت حمض الأوروتيك ونتريد البورون والثيوبرومين، وأظهرت النتائج أن حمض الأوروتيك حقق أفضل أداء، إذ ساعد على تسريع التبلور وتحسين الخصائص الميكانيكية للمادة.

وعند مقارنة البوليمر الجديد بأحد الأنواع التجارية المعروفة باسم «Enmat Y1000»، تبين أنه يتمتع بمرونة وقابلية للتشكيل أعلى، وعزا الباحثون ذلك إلى انخفاض درجة التبلور وارتفاع نسبة مركب هيدروكسي فاليرات في تركيبه.

وتشير نتائج الدراسة إلى إمكانية تحويل المنتجات الثانوية للصناعات الغذائية إلى مواد حيوية ذات خصائص محسّنة، بما يسهم في تقليل المخلفات والاستفادة منها في تطبيقات صناعية بديلة، والحد من الآثار البيئية المرتبطة بالنفايات البلاستيكية.