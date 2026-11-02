اكتشاف مستوطنة تعود إلى العصر البرونزي قرب مدينة طروادة في تركيا

أنقرة-سانا

كشف فريق أثري تركي عن بقايا تجمع سكاني قديم في شبه جزيرة بيغا، قرب مدينة طروادة التاريخية، يعود إلى العصر البرونزي، وتحديداً إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وذلك في إطار أعمال مسح ميداني امتدت بين عامي 2024 و2026.

وذكرت منصة «درجي بارك» العلمية التركية، التابعة لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية، في تقرير نشرته أول أمس، أن باحثين من جامعة فرات عثروا على الموقع في الساحل الشرقي لمضيق الدردنيل بمحافظة جناق قلعة، على مرتفع طبيعي يطل على البحر ومصبات الأنهار.

وبيّن الباحثون، في دراسة نشرتها «مجلة الأركيولوجيا»، أن المكتشفات تضم أواني فخارية وأدوات حجرية ومغازل طينية، مشيرين إلى أن بعض الأواني صُنعت باستخدام دولاب الخزاف، وتتميز بسطوح مصقولة تشبه نماذج معروفة في غرب الأناضول، لكنها تُسجل للمرة الأولى في هذه المنطقة.

وتقدم هذه المكتشفات مؤشرات على وجود صلات تجارية وثقافية بين جانبي مضيق الدردنيل، الذي شكل عبر التاريخ ممراً مهماً يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وتنتشر على امتداده مواقع أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.