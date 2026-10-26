مهندس أمريكي يحوّل ثمار القرع العملاقة إلى منحوتات فنية

واشنطن-سانا

حقق مهندس أمريكي شهرة واسعة بفضل موهبته في نحت ثمار القرع العملاقة وتحويلها إلى وجوه ومخلوقات غريبة، حتى لُقّب بـ«بيكاسو نحاتي القرع».

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» اليوم الإثنين، أن مايك فالاداو، البالغ من العمر 70 عاماً والمتخصص في هندسة الأمن السيبراني، يمارس نحت القرع منذ أكثر من أربعة عقود، محولاً هوايته إلى فن يجذب آلاف الزوار سنوياً.

وينحت فالاداو على ثمار القرع الضخمة وجوه شخصيات معروفة ومخلوقات فكاهية ومرعبة، إضافة إلى تنانين ومناظر طبيعية، مستفيداً من سماكة القشرة لإبراز التفاصيل والملامح بصورة ثلاثية الأبعاد، وتصل أوزان بعض الثمار التي يعمل عليها إلى نحو 454 كيلوغراماً.

وحظيت أعماله باهتمام واسع، وتلقى طلبات لعرض منحوتاته في ولايات أمريكية مختلفة ولدى مؤسسات عدة، فيما يواصل تطوير أساليبه في هذا الفن الذي جمع بين المهارة اليدوية والخيال.

وتزامناً مع مرور أربعين عاماً على بدء مسيرته، يشارك فالاداو في مهرجان هاف مون باي للفنون والقرع في ولاية كاليفورنيا، مؤكداً عزمه على مواصلة هوايته التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياته.