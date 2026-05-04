ابتكار علمي يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود نظيف باستخدام الطاقة الشمسية

كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن تقنية مبتكرة قد تسهم في معالجة التلوث البلاستيكي وتوفير مصادر طاقة نظيفة في آن واحد، عبر استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة صناعية.

ووفقاً لما نشرته دورية Chem Catalysis العلمية المحكمة، أظهرت الدراسة بقيادة الباحثة في University of Adelaide الأسترالية شياو لو (Xiao Lu)، إمكانية استخدام أنظمة تعتمد على الطاقة الشمسية في تفكيك البلاستيك وإعادة تحويله إلى الهيدروجين والغاز التخليقي، وعدد من المواد الكيميائية، ضمن تقنية تُعرف باسم “الإصلاح الضوئي الشمسي”.

ويأتي هذا التطور في ظل إنتاج عالمي يتجاوز 500 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منه كنفايات ملوثة للبيئة، بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى بدائل مستدامة للوقود الأحفوري.

وأوضحت الدراسة أن البلاستيك، رغم كونه أحد أبرز مصادر التلوث، يحتوي على نسب مرتفعة من الكربون والهيدروجين، ما يجعله مادة قابلة للتحويل إلى مصادر طاقة مفيدة، حيث تتيح هذه العملية إنتاج غاز الهيدروجين النظيف، إلى جانب مركبات كيميائية تدخل في صناعات متعددة.

وبيّنت التجارب أن الأنظمة المطورة نجحت في إنتاج كميات ملحوظة من الهيدروجين، إضافة إلى مواد مثل حمض الأسيتيك وهيدروكربونات تستخدم في صناعة الوقود، مع قدرة بعض النماذج على العمل لأكثر من 100 ساعة متواصلة، ما يعكس تحسناً في الكفاءة والاستقرار التشغيلي.

ورغم النتائج الواعدة، لا تزال هناك تحديات تقنية تتعلق بتنوع أنواع البلاستيك وتأثير الإضافات والأصباغ على كفاءة التحويل، إضافة إلى الحاجة لتطوير محفزات ضوئية أكثر متانة وقدرة على العمل في ظروف تشغيل قاسية.