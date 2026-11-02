ناطحتا سحاب في الصين تحصدان جائزة أفضل مبنى شاهق في العالم لعام 2026

بكين-سانا

حصد المقر الرئيسي لشركة «ساني إيروتيك» الصينية جائزة أفضل مبنى شاهق في العالم لعام 2026، تقديراً لتصميمه الهندسي الذي يجمع بين المتانة في مواجهة الرياح والمرونة في امتصاص تأثيرات الزلازل.

وذكر موقع «إنفورمد إنفراستراكتشر» المتخصص في الهندسة المدنية والإنشائية والبنية التحتية أول أمس، أن الجائزة مُنحت للمشروع خلال حفل أقامه مجلس التخطيط العمراني العمودي في لندن، مشيراً إلى أن المبنى يقع في مدينة قوانغتشو، ويتألف من برجين يبلغ ارتفاع الأول 204 أمتار والثاني 186 متراً.

ويتميز البرجان بهيكل خارجي سداسي يجمع بين الأعمدة الفولاذية والخرسانة، إلى جانب حدائق معلقة، فيما تعتمد تقنيتهما الإنشائية على ألواح فولاذية مثبتة بمواد احتكاكية داخل الدعامات، تتيح امتصاص الطاقة الناجمة عن الاهتزازات وتبديدها أثناء الزلازل، بما يحد من تأثيرها في الهيكل، على غرار آلية عمل كوابح السيارات.

كما يتيح التصميم تحقيق قدر من الثبات أمام الرياح اليومية، ويوفر حلولاً للتهوية والتبريد الطبيعيين، بما يعزز كفاءة المبنى.

وصُمم المشروع بالتعاون بين شركة هندسة إنشائية أمريكية ومعهد بكين للتصميم المعماري، ويضم مساحات مخصصة للمكاتب والفنادق والوحدات السكنية، في نموذج يجمع بين متطلبات السلامة الإنشائية والتصميم المعماري الحديث.