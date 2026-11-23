واشنطن-سانا

أعاد مجلس إدارة شركة “إنفيديا” الأمريكية بالإجماع تعيين جنسن هوانغ رئيساً ومديراً تنفيذياً للشركة، في قرار وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحيح والسليم.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن رئيس مجلس الإدارة هارفي سي جونز قوله في بيان اليوم الإثنين: إن المجلس يرى أن هوانغ هو الشخص المناسب لقيادة الشركة، وإن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء.

من جانبه، قال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال”: “إن مجلس إدارة إنفيديا اتخذ القرار الصحيح والسليم بإعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي”.

وأضاف: إن البلاد تحتاج إلى قيادة جنسن في إنفيديا من أجل ضمان نجاح وازدهار، ليس فقط الشركة، وإنما الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أنه ليس لدى حكومة الولايات المتحدة أي سبب للاعتقاد بأن عودة جنسن تشكل أي خطر على الأمن القومي.

ووصف ترامب جنسن بأنه “كنز وطني عظيم”، وقال: “يجب على إنفيديا مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل في الامتثال لضوابط الصادرات الأمريكية من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها القانونية وواجبها الوطني لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة”.

بدوره، أعرب هوانغ عن اعتزازه بالعودة إلى منصبه، مؤكداً التزامه بمسؤولياته، وموجهاً الشكر إلى جونز والرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس، التي ستعود إلى منصبها مديرةً مالية للشركة، وإلى فريق الإدارة التنفيذية على قيادته خلال الفترة الماضية.

وكان هوانغ أعلن استقالته من منصبه في 12 تشرين الثاني الجاري، عقب إقراره بعلاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية، وسط تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن شبهات بارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية.