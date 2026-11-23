القنيطرة-سانا

بدأت مديرية الصحة في محافظة القنيطرة اليوم الإثنين تفعيل ست نقاط للإسعاف السريع ‏في مناطق متفرقة من المحافظة، انطلاقاً من بلدة الرفيد في الريف الجنوبي، وذلك ضمن ‏خطتها لتنظيم منظومة الإحالة الطبية، وتعزيز جاهزيتها للاستجابة للحالات الطارئة.‏

وأوضح مدير صحة القنيطرة الدكتور حمدي غباغبي في تصريحٍ لمراسل سانا، أن هذه ‏النقاط ستعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة الحالات الإسعافية الطارئة التي تستدعي ‏النقل الفوري للمشافي القريبة، بما يضمن حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية ‏المتخصصة والمتقدمة في الوقت المناسب.‏

وأكد غباغبي أن خدمة الإسعاف متاحة لجميع المواطنين عبر الاتصال المباشر من ‏الهواتف الثابتة أو الخلوية، من خلال أرقام مخصصة تم تعميمها مسبقاً لتسهيل الوصول ‏السريع للفرق الطبية، بما يضمن الاستجابة السريعة للحالات الإسعافية ونقل المرضى إلى ‏المشافي عند الحاجة.‏

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة ومديرية صحة ‏القنيطرة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في المحافظة، ولا سيما في التجمعات ‏السكانية والبلدات البعيدة نسبياً عن مراكز المشافي الرئيسية، إضافةً إلى تعزيز الخدمات ‏الطبية المقدمة، وتلبية الاحتياجات الطبية، وكان آخرها إطلاق مديرية صحة القنيطرة في ‏الـ15 من الشهر الجاري حملةً للتبرع بالدم في مشفى الجولان ‏الوطني دعماً للمخزون ‏الاستراتيجي لبنك الدم.‏