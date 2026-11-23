القنيطرة-سانا
بدأت مديرية الصحة في محافظة القنيطرة اليوم الإثنين تفعيل ست نقاط للإسعاف السريع في مناطق متفرقة من المحافظة، انطلاقاً من بلدة الرفيد في الريف الجنوبي، وذلك ضمن خطتها لتنظيم منظومة الإحالة الطبية، وتعزيز جاهزيتها للاستجابة للحالات الطارئة.
وأوضح مدير صحة القنيطرة الدكتور حمدي غباغبي في تصريحٍ لمراسل سانا، أن هذه النقاط ستعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة الحالات الإسعافية الطارئة التي تستدعي النقل الفوري للمشافي القريبة، بما يضمن حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة في الوقت المناسب.
وأكد غباغبي أن خدمة الإسعاف متاحة لجميع المواطنين عبر الاتصال المباشر من الهواتف الثابتة أو الخلوية، من خلال أرقام مخصصة تم تعميمها مسبقاً لتسهيل الوصول السريع للفرق الطبية، بما يضمن الاستجابة السريعة للحالات الإسعافية ونقل المرضى إلى المشافي عند الحاجة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة ومديرية صحة القنيطرة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في المحافظة، ولا سيما في التجمعات السكانية والبلدات البعيدة نسبياً عن مراكز المشافي الرئيسية، إضافةً إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة، وتلبية الاحتياجات الطبية، وكان آخرها إطلاق مديرية صحة القنيطرة في الـ15 من الشهر الجاري حملةً للتبرع بالدم في مشفى الجولان الوطني دعماً للمخزون الاستراتيجي لبنك الدم.