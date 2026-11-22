

الحسكة-سانا



أعادت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة، اليوم الأحد، البوابة الرئيسة القوسية لسد الحسكة الجنوبي إلى الخدمة، بعد توقفها لأكثر من 14 عاماً، إثر إصلاح داراتها الهيدروليكية والكهربائية، تمهيداً لاستخدامها في تنظيم ريات المياه وتأمين احتياجات المزارعين على سرير نهر الخابور عند الحاجة.



وأوضح مدير الموارد المائية المهندس يحيى عثمان، في تصريح لـ سانا، أن المديرية أنجزت تركيب الدارتين الهيدروليكية والكهربائية للبوابة، وأجرت تجربة تشغيل تضمنت فتحها وإغلاقها باتجاه سرير نهر الخابور، للتأكد من جاهزيتها للعمل.

إصلاحات وتجارب تشغيلية

بيّن عثمان أن أعمال الإصلاح استمرت أكثر من 15 يوماً، وشملت استيراد وتركيب التجهيزات والقطع اللازمة للدارة الهيدروليكية المسؤولة عن رفع البوابة وإنزالها، إضافة إلى إصلاح الدارة الكهربائية التي تضم محركين.



وأشار إلى أن المديرية ستترك البوابة مفتوحة لمدة 24 ساعة اعتباراً من يوم غد، لمراقبة أدائها والتأكد من سلامة عملها، لافتاً إلى أن قدرتها التصريفية القصوى تبلغ نحو 130 متراً مكعباً في الثانية.

دعم القطاع الزراعي

أكّد عثمان أن إعادة البوابة إلى الخدمة، بعد توقفها نتيجة أعمال التخريب والسرقة التي طالت تجهيزات تشغيلها، تشكل خطوة مهمة لتحسين إدارة الموارد المائية وتأمين احتياجات القطاع الزراعي، إذ تتيح للمديرية تنظيم ريات المياه للمساحات الزراعية المرخصة الممتدة على طول سرير نهر الخابور، من جسم السد وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، وفق الحاجة المائية.



ويعد سد الحسكة الجنوبي من أكبر السدود السطحية على نهر الخابور، وتبلغ سعته التخزينية نحو 600 مليون متر مكعب، فيما وصلت كمية المياه المخزنة فيه خلال الفترة الحالية إلى نحو 323 مليون متر مكعب.