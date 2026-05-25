سامسونغ تتصدر سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط

سيئول-سانا

تصدرت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية، سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما حافظت على صدارتها أيضاً في السوق العالمية بحصة بلغت 22 بالمئة.

ونقلت وكالة يونهاب عن شركة أبحاث السوق “أومديا” قولها في بيان اليوم الإثنين: إن حصة سامسونغ السوقية في الشرق الأوسط بلغت 34 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام.

وشهد سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط تراجعاً في الطلب، بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف الذاكرة.

يشار إلى أن شركة سامسونغ أعلنت في الـ 30 من نيسان الماضي أن أرباحها ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي أكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.