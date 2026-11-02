نيجيري يدخل موسوعة غينيس بقيادة دراجة هوائية بارتفاع 2.9 متر

أبوجا-سانا

دخل النيجيري بيلو محمد موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد نجاحه في قيادة دراجة هوائية يبلغ ارتفاعها 2.9 متر من دون مساعدة، في إنجاز يتطلب مهارة كبيرة في التوازن والتحكم.

وذكر موقع «ذا كيبل» النيجيري الإخباري، في تقرير نشره أول أمس، أن محمد حقق الرقم القياسي في ولاية كيبي شمال غرب نيجيريا في 22 أيلول الماضي، بعدما تمكن من ركوب الدراجة وقيادتها والنزول عنها دون مساعدة، وفقاً لما أعلنته موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأوضح أبو بكر كالغو، راعي جمعية راكبي الدراجات في ولاية كيبي، أن محمد صنع الدراجة بنفسه، وأظهر قدرة على التحكم بها رغم ارتفاعها الذي يقارب ثلاثة أمتار.

واحتفت حكومة ولاية كيبي بالإنجاز خلال حفل رسمي شهد تقديم شهادة موسوعة غينيس، فيما أشاد مسؤولون محليون بمهارة الشاب وقدرته على الابتكار، وقدموا له التهنئة تقديراً لإنجازه الذي حظي باعتراف دولي.