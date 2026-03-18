تقارير: آبل تعمل على تطوير هاتف جديد بشاشة متقدمة

واشنطن-سانا

أفادت تقارير صناعية بأن شركة آبل تعمل على تطوير هاتف جديد قد يُطرح بحلول عام 2028، مزود بشاشة OLED متطورة بتقنية LTPO التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة وتدعم معدلات تحديث متغيرة.

وبحسب موقع ZDNet Korea التقني، نقلاً عن مصادر في سلسلة التوريد بقطاع الشاشات والصناعة الإلكترونية العالمية، فإن هذه المعلومات تستند إلى تسريبات تشير إلى توجه الشركة نحو تطوير تقنيات عرض أكثر تقدماً لأجهزتها المستقبلية.

كما تدرس آبل إدخال تقنيات جديدة في جهاز مستقبلي يُعرف باسم iPhone Air، من بينها تقنية Color Filter on Encap (CoE) التي تقلل انعكاس الشاشة وتتيح تصاميم أنحف مع وضوح أفضل في الإضاءة الخارجية.

وفي السياق ذاته، تشير التوقعات إلى أن هاتف iPhone 18e المرتقب قد يأتي بمزايا متقدمة، منها واجهة Dynamic Island ومعالج حديث بتقنية تصنيع متطورة، ضمن مساعي الشركة لتعزيز أداء أجهزتها.

وتعكس هذه التوجهات استمرار تركيز آبل على تطوير تقنيات العرض وتحسين كفاءة الأجهزة، استجابة للطلب المتزايد على الهواتف الذكية المتقدمة.