شركة فنلندية تطور بطارية حالة صلبة بكفاءة عالية وسرعة شحن كبيرة

هلسنكي-سانا

أعلنت شركة « Donut Lab» الفنلندية تطوير بطارية جديدة بتقنية الحالة الصلبة، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في قطاع تخزين الطاقة والتقنيات الكهربائية، وفق ما أورده موقع «دويتشه فيله» الألماني.

وأوضحت الشركة أن البطارية الجديدة تتمتع بكثافة طاقة تصل إلى 400 واط/ساعة لكل كيلوغرام، مع قدرة على العمل ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة يتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و100 درجة مئوية، كما يمكنها تشغيل دراجة نارية لمسافة تصل إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة، مع إمكانية إعادة شحنها في أقل من عشر دقائق.

وتتميز البطارية بقدرتها على تحمّل نحو 100 ألف دورة شحن وتفريغ كاملة، ما يعزز من عمرها التشغيلي مقارنة بالبطاريات التقليدية، ويمنحها مستوى أعلى من الاستدامة والكفاءة على المدى الطويل.

وتعتمد بطاريات الحالة الصلبة على استخدام إلكتروليت صلب بدلاً من السائل، الأمر الذي يجعلها أكثر أماناً وأقل عرضة للاشتعال، إضافة إلى تحسين كفاءة الأداء وتقليل المخاطر المرتبطة بأنظمة التخزين التقليدية.

ويرى خبراء أن نجاح هذه التقنية، في حال أثبتت فاعليتها تجارياً على المدى الطويل، قد ينعكس إيجاباً على صناعة السيارات الكهربائية والدراجات النارية، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى المواد الخام وخفض حجم البطاريات المطلوب إعادة تدويرها، بما يدعم الجهود البيئية والمناخية.