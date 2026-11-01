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اكتشاف حلي أثرية نادرة تعود إلى 600 عام في مدينة نوفغورود الروسية

eftujExs 9 اكتشاف حلي أثرية نادرة تعود إلى 600 عام في مدينة نوفغورود الروسية
علماء آثار يعثرون على ثلاث قطع من الحلي البرونزية النادرة المزينة بتصاميم لتنانين خرافية في المركز التاريخي لمدينة فيليكي نوفغورود--قناة ناووكا تي في الروسية

موسكو-سانا

عثر علماء آثار على ثلاث قطع من الحلي البرونزية النادرة، المزينة بتصاميم لتنانين خرافية، خلال أعمال تنقيب في المركز التاريخي لمدينة فيليكي نوفغورود الروسية، ويعود تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين.

وذكرت قناة «ناووكا تي في» الروسية اليوم الأحد، أن متحف نوفغورود الحكومي كشف عن هذه القطع التي يقدر عمرها بنحو 600 عام، موضحةً أن التحليل الكيميائي أظهر احتواء البرونز المصنوعة منه على نسبة مرتفعة من النيكل، ما يرجح أنها جُلبت من مناطق أخرى ولم تُصنع محلياً.

وتتميز القطع، وفقاً للباحثين، بحواف منقوشة وتصاميم دقيقة تُظهر تنانين ذات أجنحة وذيول ملتفة، وتعكس مهارة الحرفيين في العصور الوسطى في صب المعادن وتنفيذ الزخارف البارزة وتشطيبها.

وترتبط هذه الزخارف بثقافة عسكرية انتشرت منذ القرن الثالث عشر، إذ استخدم المحاربون رموز التنانين على أحزمتهم تعبيراً عن القوة والحماية، فيما تشير هذه المقتنيات إلى جوانب من التبادل التجاري والثقافي بين الأقاليم في تلك الفترة التاريخية.

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