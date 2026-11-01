الشاطئ الأحمر في الصين.. ظاهرة طبيعية موسمية تجذب الزوار

بكين-سانا

تكتسي مساحات واسعة من الأراضي الرطبة الساحلية في شرق الصين، مع حلول فصل الخريف، درجات متباينة من اللون الأحمر القرمزي، في ظاهرة طبيعية موسمية تُعرف باسم «الشاطئ الأحمر»، وتجذب الأنظار بجمال ألوانها وتنوعها البيئي.

وذكر موقع «إي سي إن إس» الإخباري الصيني، في تقرير نشره أول أمس، أن الأراضي الساحلية في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ تشهد هذه الظاهرة سنوياً خلال الفترة الممتدة من أيلول إلى تشرين الثاني، نتيجة تغير لون نبات «السويدا» الملحي مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع ملوحة التربة، ما يكسبه لونه الأحمر المميز.

ولا تقتصر أهمية هذه المناطق على مشهدها الطبيعي، إذ تشكل محطة مهمة لاستراحة الطيور المهاجرة، وموطناً لأنواع مختلفة من الكائنات الحية، كما تسهم النباتات الملحية في تثبيت التربة الساحلية والحد من تآكل الشواطئ وتأثير الأمواج والمد والجزر.

وتبرز هذه الظاهرة أهمية الأراضي الرطبة الساحلية في الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، إلى جانب ما توفره من مشاهد طبيعية موسمية تعكس قدرة النباتات على التكيف مع التغيرات في الظروف المحيطة.