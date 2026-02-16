نقاش تقني متجدد حول تفضيل تطبيقات المراسلة بين مستخدمي الهواتف الذكية

واشنطن-سانا

تجدد النقاش بين مستخدمي الهواتف الذكية حول أفضلية تطبيقات المراسلة الفورية، وذلك عقب منشور متداول على منصة “إكس” أعاد طرح المقارنة بين تطبيقي “iMessage” التابع لشركة آبل و” WhatsApp” المملوك لشركة ميتا، في ظل تنامي الاعتماد على هذه التطبيقات كوسيلة اتصال يومية أساسية.

وذكر موقع “TechRadar” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن الجدل يعكس الانقسام التقليدي بين مستخدمي أجهزة آبل الذين يفضلون “iMessage” نظراً لتكامله مع نظام التشغيل iOS، وبين شريحة واسعة من المستخدمين حول العالم تعتمد “WhatsApp” بفضل دعمه لمختلف المنصات وانتشاره العالمي.

وتتمحور المنافسة بين التطبيقين حول معايير الخصوصية والتشفير، ومدى التكامل مع الأنظمة التشغيلية، وسهولة الاستخدام، ففي حين يوفر “iMessage” تجربة متكاملة وحصرية لمستخدمي هواتف “iPhone” مع نظام تشفير مدمج، يتيح “WhatsApp” خدمات تواصل متعددة عبر الأجهزة المختلفة، إضافة إلى مزايا مخصصة للأعمال والتواصل الشخصي.

ويعكس هذا الجدل التحولات المتسارعة في سوق تطبيقات المراسلة، وسط سعي الشركات التقنية الكبرى إلى تعزيز حضورها وتطوير خدمات أكثر أماناً، وكفاءة لتلبية احتياجات المستخدمين حول العالم.