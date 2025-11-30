تلسكوب تشيلي يلتقط صورة لسديم الفراشة في كوكبة العقرب

سانتياغو-سانا

التقط تلسكوب الجوزاء الجنوبي في تشيلي صورة جديدة لسديم الفراشة، أحد أجمل الأجسام السماوية المعروفة، الذي يبرز بأجنحته الواسعة المضيئة في عمق الفضاء.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، يقع السديم، الذي يشبه فراشة ضخمة تتوهج أجنحتها بالغاز الملون، على مسافة تقدّر بين 2500 و3800 سنة ضوئية في كوكبة العقرب، فيما تعادل السنة الضوئية الواحدة نحو 6 تريليونات ميل، وقد تم التقاط الصورة الجديدة باستخدام دقة عالية أتاحها تلسكوب الجوزاء الجنوبي.

ويضم مركز السديم نجماً قزماً أبيض فقد منذ زمن طويل طبقاته الخارجية من الغاز، لتتشكّل حوله سحب ممتدة تبدو كأجنحة فراشة مضيئة، تتوهج نتيجة الحرارة الصادرة عن النجم المسنّ.

وجاء اختيار هذا السديم هدفاً للتصوير بمناسبة مرور 25 عاماً على تشغيل مرصد الجوزاء الدولي، حيث شارك في اختيار الهدف تلاميذ المدارس في تشيلي للاحتفال بهذه المناسبة العلمية.