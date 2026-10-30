«OpenAI» تتيح التواصل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الرسائل النصية

واشنطن-سانا

بدأت شركة «OpenAI» طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين «Dot» عبر الرسائل النصية، وتكليفهم بإنجاز المهام ومتابعة تنفيذها، ضمن تجربة أولية مخصصة لمشتركي باقة «Pro» في الولايات المتحدة.

وذكر موقع «TechTimes» التقني الأمريكي أمس الخميس، أن الميزة تسمح بإرسال النصوص والصور والرسائل الصوتية إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، كما تتيح لهم إرسال تحديثات تلقائية للمستخدمين حول تقدم المهام الموكلة إليهم، دون الحاجة إلى فتح تطبيق «ChatGPT».

وتدعم الخدمة تطبيق «iMessage» على أجهزة «آيفون»، وتقنية «RCS» المستخدمة في الهواتف العاملة بنظام «أندرويد»، ما يتيح للمستخدمين التواصل مع وكلائهم من خلال تطبيقات المراسلة المعتادة.

ولتفعيل الميزة، يتعين على المستخدم الدخول إلى الملف الشخصي لوكيل «Dot» داخل تطبيق «ChatGPT»، ثم اختيار «Texting»، والتأكد من تفعيل خدمة «iMessage» على أجهزة «آيفون» أو «RCS» على أجهزة «أندرويد».

وأوضحت «OpenAI» أنها تعاونت مع شركة «Linq» لتوفير البنية التقنية اللازمة للمراسلة، مشيرة إلى إجراء اختبارات أمنية للتحقق من سلامة الخدمة.

وأكدت الشركة أن التواصل يظل محصوراً بين المستخدم ووكيله الشخصي، إذ لا يمكن للآخرين مراسلته، كما تقتصر الرسائل الصادرة عنه على صاحبه.

وتدعم الميزة مزامنة ذاكرة الوكيل بين المحادثات داخل التطبيق والرسائل النصية، ما يتيح له الاحتفاظ بالمعلومات والسياق السابقين ومواصلة تنفيذ المهام دون مطالبة المستخدم بإعادة تقديم التعليمات في كل مرة.وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي المنافسة في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين، مع توجه شركات التقنية إلى تطوير أدوات قادرة على تنفيذ المهام والتفاعل مع المستخدمين خارج تطبيقات المحادثة التقليدية.