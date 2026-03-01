العثور على لوحة رخامية رومانية عمرها 1900 عام في حديقة منزل بنيو أورليانز

واشنطن-سانا

عثر زوجان أمريكيان يقيمان في حي كارولتون بمدينة نيو أورليانز على لوحة رخامية منقوشة باللغة اللاتينية، مدفونة في حديقة منزلهما، ليتبين لاحقاً أنها شاهدة قبر يعود إلى العصر الروماني، ويبلغ عمره نحو 1900 عام.

وذكرت قناة “WWL TV” المحلية، أن الزوجين اكتشفا القطعة أثناء تنظيف الحديقة، واعتقدا في البداية أنها عنصر زخرفي، غير أن وجود نقش لاتيني يتضمن عبارة “Dis Manibus” التي تعني “إلى أرواح الموتى”، دفعهما إلى الاستعانة بخبراء آثار للتحقق من طبيعتها.

وأوضح الخبراء أن اللوحة خُصصت لجندي روماني يُدعى سيكستوس كونجينيوس فيروس، توفي عن عمر 42 عاماً بعد 22 عاماً من الخدمة العسكرية، وأن ورثته قاموا بنقشها لتكون شاهداً على قبره.

وبيّنت التحقيقات أن اللوحة كانت ضمن مقتنيات المتحف الأثري الوطني في مدينة تشيفيتافيكيا الإيطالية مطلع القرن العشرين، قبل أن تُفقد إثر تضرر المتحف خلال الحرب العالمية الثانية، لتظهر مجدداً في الولايات المتحدة بعد عقود عبر انتقالها بين مالكين عدة.

