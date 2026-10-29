اكتشاف مدافن أثرية في سلطنة عُمان تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد

مسقط-سانا

كشفت أعمال تنقيب أثرية في منطقة العينين بولاية عبري في محافظة الظاهرة بسلطنة عُمان عن مدافن قديمة تضم بقايا هياكل عظمية وأواني فخارية وأدوات معدنية، يعود معظمها إلى الألف الثالث قبل الميلاد، في مكتشفات تسهم في إلقاء الضوء على الروابط الحضارية بين عُمان وبلاد الرافدين.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أول أمس، أن أعمال التنقيب، التي نفذتها إدارة التراث والسياحة بمحافظة الظاهرة، أظهرت شواهد أثرية مرتبطة بحضارة جمدة نصر في بلاد الرافدين، التي ازدهرت في أواخر الألف الرابع وبدايات الألف الثالث قبل الميلاد، وذلك في موقع أثري يقع ضمن مخطط سكني بمنطقة العينين.

ونقلت الوكالة عن وليد بن حمد الغافري، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الظاهرة، أن التنقيبات تندرج ضمن حفرية إنقاذية تهدف إلى توثيق الشواهد الأثرية وحمايتها، وصون المكتشفات من الأضرار المحتملة الناجمة عن التوسع العمراني في المنطقة.

وشملت المكتشفات أدوات نحاسية وبرونزية، من بينها رؤوس سهام وفؤوس وخناجر، إلى جانب كميات من الخرز، فضلاً عن الأواني الفخارية والهياكل العظمية التي عُثر عليها داخل غرف الدفن، ما يوفر معطيات لدراسة الممارسات الجنائزية وأنماط الحياة في المنطقة خلال تلك الفترة.

وتشير النتائج الأولية إلى أهمية الموقع في دراسة تاريخ عُمان القديم وعلاقاتها الحضارية بالمناطق المجاورة، فيما تتواصل أعمال التنقيب والتوثيق وتحليل اللقى الأثرية لاستكمال تحديد خصائص الموقع ودلالاته التاريخية.

ومن شأن دراسة هذه المكتشفات أن تسهم في توسيع المعرفة بالتبادل الثقافي بين عُمان وبلاد الرافدين، وفهم طبيعة التواصل بين مراكز الحضارة في المنطقة خلال الألف الثالث قبل الميلاد.