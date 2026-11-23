يريفان-سانا
نشرت الحكومة الأرمينية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الإثنين مسودة دستور جديد خلت من الإشارة إلى “إعلان الاستقلال” الذي يتضمن مطالبات بأراضٍ خارج الحدود الحالية للبلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قوله في خطاب للشعب الأرمني: إن مسودة الدستور الجديد تلغي بنداً من عام 1990 يتعلق بالاستقلال وبإقليم قره باغ المتنازع عليه، معتبراً أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.
وأضاف إن النص الجديد يتخلى عن “منطق إعلان الاستقلال الصادر في 23 آب/1990، أي منطق الصراع”، مشيراً إلى أن الهدف من الدستور الجديد هو “ضمان السلام”.
كما تعهد بإبرام معاهدة سلام مع أذربيجان في حال دعم الدستور الجديد خلال استفتاء شعبي، وبالتنحي إذا ما رُفض نص الدستور المقترح.
ودعا الأرمن إلى عدم الانجرار وراء فكرة “أننا نقوم بذلك من أجل طرف آخر وتحت ضغوط خارجية”، ودعا أطراف المعارضة إلى عدم عرقلة الاستفتاء.
وقال “إذا صوّت الشعب ضد الدستور، فسأستقيل أما إذا صوّتوا تأييداً له، فلن أترشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة”.
ويتجاوز مشروع الدستور مقدمة إعلان 1990 والتي تتضمن بنداً يدعو إلى ضم إقليم ناغورني قره باغ في الوقت الذي تطالب فيه أذربيجان بتعديلات تطول الدستور الأرميني قبل التوقيع على أي معاهدة سلام.
وخاضت أرمينيا وأذربيجان البلدان الجاران في منطقة القوقاز حربين للسيطرة على إقليم قره باغ منذ سقوط الاتحاد السوفييتي قبل أن تفرض باكو سيطرتها الكاملة عليه عام 2023.
وفي آب 2025، وقّعت كل من أذربيجان وأرمينيا في الولايات المتحدة اتفاقاً بالأحرف الأولى للسلام، خلال قمة ثلاثية جمعت رئيس أذربيجان إلهام علييف مع رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأميركي دونالد ترامب.