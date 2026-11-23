يريفان-سانا‏

نشرت الحكومة الأرمينية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الإثنين مسودة دستور ‏جديد خلت من الإشارة إلى “إعلان الاستقلال” الذي يتضمن مطالبات بأراضٍ خارج ‏الحدود الحالية للبلاد.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قوله في خطاب ‏للشعب الأرمني: إن مسودة الدستور الجديد تلغي بنداً من عام 1990 يتعلق بالاستقلال ‏وبإقليم قره باغ المتنازع عليه، معتبراً أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق سلام مع ‏أذربيجان.‏

وأضاف إن النص الجديد يتخلى عن “منطق إعلان الاستقلال الصادر في 23 ‏آب/‌‏1990، أي منطق الصراع”، مشيراً إلى أن الهدف من الدستور الجديد هو “ضمان ‌‏السلام”.‏

كما تعهد بإبرام معاهدة سلام مع أذربيجان في حال دعم الدستور الجديد خلال استفتاء ‏شعبي، وبالتنحي إذا ما رُفض نص الدستور المقترح.‏

ودعا الأرمن إلى عدم الانجرار وراء فكرة “أننا نقوم بذلك من أجل طرف آخر وتحت ‏ضغوط خارجية”، ودعا أطراف المعارضة إلى عدم عرقلة الاستفتاء.‏

وقال “إذا صوّت الشعب ضد الدستور، فسأستقيل أما إذا صوّتوا تأييداً له، فلن أترشح ‏لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة”.‏

ويتجاوز مشروع الدستور مقدمة إعلان 1990 والتي تتضمن بنداً يدعو إلى ضم إقليم ‏ناغورني قره باغ في الوقت الذي تطالب فيه أذربيجان بتعديلات تطول الدستور ‏الأرميني قبل التوقيع على أي معاهدة سلام.‏

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وخاضت أرمينيا وأذربيجان البلدان الجاران في منطقة القوقاز حربين للسيطرة على ‏إقليم قره باغ منذ سقوط الاتحاد السوفييتي قبل أن تفرض باكو سيطرتها الكاملة عليه ‏عام 2023.‏

وفي آب 2025، وقّعت كل من أذربيجان وأرمينيا في الولايات المتحدة اتفاقاً بالأحرف ‏الأولى للسلام، خلال قمة ثلاثية جمعت رئيس أذربيجان إلهام علييف مع رئيس ‏الوزراء الأرميني والرئيس الأميركي دونالد ترامب.‏