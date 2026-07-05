أصيص ذكي يتمدّد مع نمو النبات ويُغني عن إعادة الزراعة التقليدية

أدنبرة-سانا

كشفت شركة أسكتلندية عن ابتكار جديد في مجال الزراعة المنزلية، يتمثل في أصيص ذكي يتمدد تدريجياً مع نمو النبات، ما يلغي الحاجة إلى عمليات إعادة الزراعة التقليدية، ويوفّر حلاً عملياً لمحبي النباتات المنزلية.

وذكرت المجلة العلمية الإيطالية “فوتورو بروسيمو” أمس السبت، أن شركة “بوتار” الأسكتلندية المتخصصة في تصميم الأصص الصديقة للبيئة طوّرت نموذجاً يحمل اسم “هيليكس”، يتميز بقدرته على التمدد لزيادة سعة التربة من ربع ليتر إلى ليترين، وذلك عبر آلية لفّ تدريجية تسمح بإضافة التربة حول الجذور دون الحاجة لنقل النبتة إلى وعاء جديد في كل مرحلة نمو.

وقال أندرو فلين، المؤسس المشارك والمصمم الرئيسي للشركة: إن عملية إعادة الزراعة قد تبدو بسيطة لكنها تتطلب دقة عالية لتجنب إتلاف الجذور وضمان استقرار النبات، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الابتكار هو تمكين النبتة من النمو الكامل داخل الوعاء نفسه منذ مرحلة البذرة وحتى اكتمال نموها، ومضيفاً: إن الأصيص مزود أيضاً بنظام ري ذاتي يوفر احتياجات النبات المائية لمدة تصل إلى أسبوعين.

وأوضح أن التصميم استُلهم من فن الأوريغامي الياباني وتقنيات الطي المستخدمة في مجالات الفضاء، واستغرق تطويره نحو عامين.

ومن المتوقع طرح المنتج في الأسواق خلال تشرين الأول المقبل، مع ملحقات مخصصة لزراعة الأعشاب والنباتات المتسلقة، في خطوة تهدف إلى جعل الزراعة المنزلية أكثر سهولة ومرونة ومتعة.