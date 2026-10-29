منصة جديدة من غوغل لربط التطبيقات بخدمات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق منصة جديدة تتيح للشركات والمطورين دمج تطبيقاتهم في خدمات الذكاء الاصطناعي «جيميني» ومحرك البحث، بهدف تمكين المستخدمين من تنفيذ مزيد من المهام مباشرة عبر هذه الخدمات، دون الحاجة إلى الانتقال بين التطبيقات بصورة منفصلة.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أمس الأربعاء، أن المنصة الجديدة، التي تحمل اسم «Connected Apps Platform» (منصة التطبيقات المتصلة)، أصبحت متاحة للمعاينة أمام المطورين في الولايات المتحدة، وتوفر أدوات لتسجيل التطبيقات واختبارها وإرسالها للمراجعة، تمهيداً لإتاحتها عبر «جيميني» أو محرك البحث أو كليهما.

وتتيح التطبيقات المتصلة للمستخدمين الاستفادة من خدمات خارجية لتنفيذ مهام محددة عبر منصات «غوغل»، مثل تصميم مواد إعلانية باستخدام «كانفا»، وإنشاء قوائم تشغيل موسيقية عبر «يوتيوب ميوزك»، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية واستخدامها.

وتعتمد المنصة على أدوات تقنية تتيح للمطورين ربط تطبيقاتهم بخدمات «غوغل»، من خلال خوادم بروتوكول سياق النموذج (MCP)، أو واجهات «AppFunctions» المخصصة لتطبيقات نظام أندرويد، كما توفر وحدة تحكم مركزية باسم «Google Connected Console» لإدارة التطبيقات ومتابعة أدائها، بما يشمل حركة الاستخدام وسرعة الاستجابة ومعدلات الأخطاء، فضلاً عن إدارة الشعارات والهوية التجارية.

وأوضحت «غوغل» أن منظومة التطبيقات المتصلة تضم أكثر من 50 تطبيقاً عبر «جيميني» ومحرك البحث، بينها خدمات من شركات مثل «أدوبي» و«إكسبيريان» و«بيلوتون»، إلى جانب تطبيقات تابعة لها، مثل «صور غوغل» و«يوتيوب ميوزك» و«غوغل هوم»، ومن المقرر إتاحة مزيد من التطبيقات عبر محرك البحث خلال الأسابيع المقبلة، فيما تستعد خدمة التأمل «كالم» للانضمام إلى المنظومة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، من خلال ربط الخدمات الرقمية ببعضها وتسهيل استخدامها عبر واجهات موحدة.