اكتشافات أثرية يعود بعضها إلى 6 آلاف عام في بولندا

وارسو-سانا

كشفت أعمال تنقيب أثري في قرية غروديك شرق بولندا عن مجموعة من المكتشفات التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة، أبرزها مخزون من قطع الصوان يعود إلى نحو 6 آلاف عام، وخندق دفاعي واسع لم يتمكن الباحثون بعد من تحديد تاريخ بنائه أو الجهة التي شيدته.

وذكر موقع «هيريتج ديلي» المتخصص في أخبار الآثار أمس الثلاثاء، أن الحفريات أظهرت وجود آثار تعود إلى العصر الحجري الحديث والعصر الحديدي.

وأوضح الموقع أن الخندق الدفاعي المكتشف يشكل جزءاً من منظومة تحصينات واسعة تحيط بمنطقة مرتفعة تزيد مساحتها على عشرة هكتارات، بعدما كان الباحثون يعتقدون في البداية أنه قد يكون بقايا طريق قديم أو منشأة عسكرية من الحرب العالمية الأولى، فيما لا يزال تحديد عمره والجهة التي أنشأته بحاجة إلى مزيد من البحث.

وعثر علماء الآثار أيضاً على قطع صوان غير مكتملة التصنيع، يُرجح أنها جُمعت وخُزنت معاً داخل كيس من الجلد أو النسيج قبل نحو 6 آلاف عام، إلى جانب مدفن يعود إلى نحو 2500 عام، يرتبط بثقافة بوميرانيان في العصر الحديدي المبكر.

كما أظهرت الحفريات وجود قطع فخارية وعظام حيوانات وخرز زجاجي، فضلاً عن عملة رومانية وقطعة من مشط قوطي، ما يعكس تعاقب جماعات بشرية مختلفة على الموقع عبر آلاف السنين.

وتندرج هذه المكتشفات ضمن مشروع بحثي يهدف إلى دراسة الموقع متعدد الثقافات باستخدام المسح الجيوفيزيائي والتنقيب، إذ شملت المسوحات مساحة بلغت 11.5 هكتاراً، فيما تتواصل الدراسات لتحديد طبيعة التحصينات الغامضة وفترتها الزمنية بدقة.