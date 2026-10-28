آبل توسّع دعم اللغات في مساعدها الذكي “سيري”

واشنطن-سانا

تعتزم شركة آبل إضافة أربع لغات جديدة إلى مساعدها الذكي «سيري» ضمن منظومة «آبل إنتليجنس» للذكاء الاصطناعي، قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام خدماتها لتشمل مزيداً من المستخدمين حول العالم.

وذكر موقع «9to5Mac» التقني، أول أمس، أن اللغات الجديدة تشمل الصينية التقليدية والنرويجية والتركية والفيتنامية، وذلك بعد توسيع الدعم ليشمل الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية.

وأشار الموقع إلى أن اللغات الجديدة قد تصل عبر تحديث لاحق لنظام التشغيل «iOS 27»، مرجحاً أن يكون ذلك ضمن الإصدار «iOS 27.3» المتوقع في كانون الأول المقبل، من دون أن تعلن الشركة موعداً نهائياً لإطلاقها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع الدعم اللغوي لخدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، بما يتيح لعدد أكبر من المستخدمين التفاعل معها بلغاتهم.