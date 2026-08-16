ميزة في ChatGPT تتيح استعادة سياق العمل السابق على أجهزة Mac

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «OpenAI» ميزة جديدة في تطبيق «ChatGPT» لأجهزة «Mac» تتيح للمستخدم استعادة سياق الأعمال والمهام التي أنجزها سابقاً على جهازه، من خلال إنشاء سجل زمني قابل للبحث لنشاطه عبر التطبيقات والمواقع التي يختار السماح لها بتسجيل النشاط.

وذكر موقع «9to5Mac» التقني في تقرير نشره أول أمس أن ميزة «Computer History» تتيح لـ«ChatGPT» إنشاء سجل زمني لنشاط المستخدم عبر التطبيقات والمواقع التي يحددها، ما يسمح بالعودة إلى الأعمال السابقة واستعادة معلومات مرتبطة بالمستندات أو المهام التي سبق التعامل معها، لافتاً إلى أن الميزة اختيارية ومغلقة افتراضياً.

وتتيح الميزة للمستخدم الاستفسار عن الأعمال التي كان ينفذها في وقت سابق أو البحث عن مستند أو صفحة إلكترونية سبق أن تعامل معها، بدلاً من إعادة البحث عنها يدوياً، كما تساعد «ChatGPT» على استعادة سياق العمل عند بدء محادثة جديدة.

وبحسب المعلومات التقنية المتاحة، تعتمد الميزة على تسجيل أحداث التفاعل مع الجهاز، مثل النقر والكتابة والتنقل بين التطبيقات، وتحويلها إلى ملخصات وسجل زمني يمكن الرجوع إليه، بدلاً من تسجيل الشاشة بصورة مستمرة.

كما يمكن للميزة الاستفادة من الأنشطة المتكررة التي ينفذها المستخدم، واقتراح تحويل بعض المهام إلى مهارات أو عمليات مؤتمتة، مع إمكانية الاستعانة بأداة «Codex» للمساعدة في تنفيذ عمليات الأتمتة بعد مراجعة المستخدم.

وأكدت «OpenAI» أن الميزة اختيارية ولا تعمل تلقائياً، إذ يتعين على المستخدم تفعيلها من الإعدادات، كما يمكنه تحديد التطبيقات والمواقع التي يسمح بتسجيل نشاطها، وإيقاف جمع البيانات مؤقتاً أو حذف السجل.

وتتطلب الميزة تفعيل خاصية «الذكريات» في «ChatGPT» حتى يتمكن التطبيق من الاستفادة من المعلومات السابقة عند الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بنشاط المستخدم وأعماله السابقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه «OpenAI» إلى تطوير «ChatGPT» ليكون مساعداً قادراً على فهم سياق العمل اليومي للمستخدم بصورة أوسع، مع إبقاء قرار تفعيل الميزة والتحكم في البيانات المسجلة بيد المستخدم.