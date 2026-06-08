إعادة تشييد قاعة تعود إلى العصر الحجري الحديث قرب استونهنج باستخدام أدوات بدائية

لندن-سانا

أعاد متطوعون تشييد قاعة تاريخية يعود عمرها إلى نحو 4500 عام بالقرب من موقع استونهنج الأثري في بريطانيا، مستخدمين أدوات وأساليب بناء مستوحاة من عصور ما قبل التاريخ.

وذكرت مؤسسة التراث الإنجليزي وفق ما نقلت شبكة CNN اليوم الاثنين أن مشروع إعادة بناء القاعة النيوليثية يستند إلى أدلة أثرية تشير إلى وجود هيكل مماثل كان قائماً في المنطقة خلال العصر الحجري الحديث، حيث يجري تنفيذ الأعمال باستخدام تقنيات ومواد محلية تتوافق مع الأساليب المتبعة في تلك الحقبة.

ويهدف المشروع إلى تقديم صورة أقرب عن طبيعة الحياة اليومية وأساليب البناء التي استخدمها سكان المنطقة قبل آلاف السنين، إضافة إلى إتاحة الفرصة للباحثين لدراسة هذه التقنيات عملياً.

ومن المقرر أن تُفتح القاعة، المعروفة باسم “كاسوما النيوليثية”، أمام الزوار بعد استكمال أعمال البناء، كما ستستخدم مركزاً تعليمياً للتاريخ الحي، ولا سيما للمجموعات المدرسية المهتمة بالتعرف على حضارات عصور ما قبل التاريخ.