منصة إكس تطلق تبويباً جديداً لتنظيم المحتوى المحفوظ وتسهيل العودة إليه

واشنطن-سانا

أعلنت منصة إكس إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “History”، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى المحتوى الذي سبق لهم حفظه أو التفاعل معه، ضمن مساعي المنصة لتعزيز تجربة المحتوى الطويل وتطوير خدماتها الرقمية.

وذكر موقع TechCrunch التقني اليوم الخميس، أن الميزة الجديدة بدأت بالوصول إلى مستخدمي أجهزة آيفون، وتتيح جمع المنشورات المحفوظة والإعجابات والفيديوهات الطويلة والمقالات داخل واجهة موحدة، بما يساعد المستخدمين على العودة إلى المحتوى ومتابعته بسهولة.

وتأتي الميزة الجديدة بعد أن كان المحتوى المحفوظ موزعاً بين عدة أقسام داخل التطبيق، الأمر الذي كان يصعّب على المستخدمين الوصول إليه لاحقاً.

وأوضح رئيس قسم المنتجات في المنصة Nikita Bier أن سرعة تدفق المنشورات على التطبيق كانت تجعل من الصعب متابعة المحتوى الطويل أو استكمال قراءته، ومشاهدته في وقت لاحق.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية منصة إكس للتحول إلى تطبيق شامل، مع التوسع في دعم المقالات الطويلة ومحتوى الفيديو، في إطار المنافسة المتزايدة بين منصات التواصل الاجتماعي على جذب المستخدمين وصناع المحتوى.