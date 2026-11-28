بيروت-سانا



كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» بمواصلة بعض مهامها في جنوب البلاد بعد انتهاء ولايتها نهاية العام الجاري، مشيراً إلى انفتاح واشنطن على دراسة المقترح.



وأشار سلام في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، نشرت أمس الجمعة، إلى أن المهام المقترحة تشمل إزالة الألغام ومرافقة القوافل الإنسانية ومراقبة الانتهاكات خلال فترة انسحاب القوات الدولية، موضحاً أن المقترح سيمنح لبنان وقتاً إضافياً للاتفاق على منظومة جديدة في الجنوب.



وقال سلام: “لبنان ليس جزيرة معزولة في البحر، نحن نتأثر كثيراً بالتطورات في المنطقة، والمنطقة كلها في حالة اضطراب”، مبيناً أن أي قوة دولية سيتم نشرها في جنوب لبنان يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.



وكان مجلس الأمن الدولي قرر إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ عملية انسحابها تدريجياً اعتباراً من مطلع عام 2027، وتستمر لمدة عام، فيما تطالب الحكومة اللبنانية بإيجاد صيغة تضمن استمرار الوجود الدولي في الجنوب وتفادي حدوث فراغ عقب انتهاء مهمة القوات الأممية.