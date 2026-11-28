دمشق-سانا



توالي درجات الحرارة، اليوم السبت، ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو /3-5/ درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، وحول المعدل في الجزيرة.



وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن الطقس خلال النهار يكون خريفياً دافئاً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، فيما يصبح خلال الليل بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية.



وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والبادية، وشرقية إلى شمالية شرقية على باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا على المرتفعات الساحلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

