كراكاس-سانا

أجرى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مباحثات مع رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، خلال زيارة هي الأولى من نوعها لمدير عام المنظمة إلى البلاد، تعهد خلالها بدعم جهود إعادة تأهيل القطاع الصحي وتعزيز قدراته.

ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم السبت عن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو قوله، من القصر الرئاسي: “هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مدير عام منظمة الصحة العالمية فنزويلا، ونحن سعداء للغاية بوجوده هنا”.

وأكدت المنظمة أنها ستدعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات في فنزويلا، إلى جانب تعزيز نظام الصحة العامة، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص الإمدادات الطبية وتدهور البنية التحتية الصحية.

وكان ممثلون عن المنظمة وصلوا إلى العاصمة كراكاس أول أمس الخميس، وزاروا برفقة مسؤولين حكوميين مصنعاً للقاحات وعدداً من المستشفيات، للاطلاع على واقع القطاع الصحي واحتياجاته.

ويعاني القطاع الصحي في فنزويلا تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عام 2014، والتي أسهمت، إلى جانب العقوبات الدولية، في تفاقم نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع مستوى الخدمات الصحية.

يشار إلى أن الرئيس السابق نيكولاس مادورو كان على خلاف مع منظمة الصحة العالمية لسنوات بسبب رفضه الاعتراف بوجود أي أزمة صحية في البلاد.