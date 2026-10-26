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يوتيوب تعتمد تقنية جديدة لتحسين جودة الفيديو وكفاءة البث في 2027

photo 2026 10 26 14 02 08 يوتيوب تعتمد تقنية جديدة لتحسين جودة الفيديو وكفاءة البث في 2027
منصة يوتيوب-ديجيتال تريندز التقني

واشنطن-سانا

تعتزم منصة «يوتيوب» اعتماد تقنية ترميز الفيديو الجديدة «AV2» عبر مشغل الويب مطلع عام 2027، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة البث وتوفير جودة صورة أفضل مع استهلاك أقل للبيانات، بما يسهم في تعزيز تجربة المشاهدة، ولا سيما لدى أصحاب اتصالات الإنترنت المحدودة.

وذكر موقع «ديجيتال تريندز» التقني، أمس الأحد، أن التقنية الجديدة توفر كفاءة ضغط أعلى بنحو 30 بالمئة مقارنة بتقنية «AV1» المستخدمة حالياً، ما يتيح نقل الفيديو بجودة مماثلة باستخدام بيانات أقل، أو تقديم جودة صورة أفضل عند استخدام معدل نقل البيانات نفسه، من دون أن يعني ذلك خفض الاستهلاك بهذه النسبة في جميع الحالات.

وطوّر تحالف الوسائط المفتوحة «AOMedia» تقنية «AV2»، ويضم التحالف شركات تكنولوجية عدة، منها «غوغل» و«آبل» و«أمازون» و«إنتل» و«نتفليكس»، وتدعم التقنية تحسين بث الفيديو عالي النطاق الديناميكي «HDR»، كما تتيح إمكانات جديدة لعرض مقاطع متعددة أو زوايا تصوير مختلفة في الوقت نفسه.

وأوضح الموقع أن إطلاق التقنية سيبدأ عبر نسخة الويب، من دون تحديد موعد لإتاحتها في تطبيقات الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية، إذ يعتمد انتشارها على مدى توافق المتصفحات والأجهزة معها.

وقد تواجه بعض الأجهزة الحالية صعوبات في تشغيل مقاطع «AV2» بكفاءة، بسبب عدم دعمها فك الترميز عبر وحدات معالجة مخصصة، ما قد يزيد العبء على المعالج عند الاعتماد على فك الترميز البرمجي.

ومن المتوقع أن يسهم اعتماد التقنية الجديدة في تحسين جودة بث الفيديو وكفاءته، مع إتاحة خيارات مشاهدة أكثر تطوراً، على أن تتضح الفوائد الفعلية للمستخدمين مع بدء التطبيق وتوسع دعم الأجهزة والمتصفحات المتوافقة معها.

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