غوغل توسع ميزة Canvas في وضع الذكاء الاصطناعي بمحرك البحث

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل توسيع ميزة Canvas ضمن وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث، لتصبح متاحة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، ما يتيح مساحة عمل تفاعلية تساعد على إنشاء النصوص وتنظيم الأفكار وتطوير المشاريع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع TechCrunch التقني، بدأت غوغل طرح الميزة بعد اختبارات سابقة ضمن منصة Google Labs، حيث تتيح للمستخدمين إنشاء الوثائق وكتابة الأكواد وتنظيم الخطط بالاعتماد على بيانات البحث المباشرة ضمن لوحة عمل جانبية تفاعلية.

وتسمح الأداة للمستخدمين بإعداد مسودات نصية، وتنظيم الأفكار وتحويل المواد التعليمية أو التقارير إلى محتوى متنوع، مثل صفحات ويب أو اختبارات تفاعلية أو ملخصات صوتية، إضافة إلى إمكانية إنشاء تطبيقات أو ألعاب بسيطة عبر وصف الفكرة ليقوم النظام بإنشاء الكود البرمجي اللازم، كما تتكامل الميزة مع نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، ما يتيح تنفيذ مشاريع أكثر تعقيداً وتحليل كميات كبيرة من البيانات.

وتعكس هذه الخطوة توجه غوغل لتوسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل محرك البحث وتعزيز تنافسها مع منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى.