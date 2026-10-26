دراسة تبحث تأثير جراحة تحويل مسار المعدة في وظائف الخلايا المناعية

دبلن-سانا

أظهرت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة ماينوث في أيرلندا، بالتعاون مع مؤسسات طبية وأكاديمية، أن جراحة تحويل مسار المعدة يمكن أن تساعد على استعادة وظائف خلايا مناعية تتأثر بالسمنة، وتحسين قدرتها على الاستجابة للعدوى والتعرف على بعض الخلايا السرطانية.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي أول أمس أن الدراسة، المنشورة في مجلة «JCI Insight»، تناولت نوعاً متخصصاً من الخلايا المناعية يُعرف باسم الخلايا التائية «Vδ2+»، التي تؤدي دوراً في الدفاع عن الجسم ضد بعض أنواع العدوى، كما تساعد على التعرف على خلايا سرطانية معينة ومهاجمتها.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بالسمنة لديهم أعداد أقل من هذه الخلايا في الدم، فضلاً عن انخفاض نشاطها عند تحفيزها، نتيجة اضطرابات في العمليات الحيوية المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية وإنتاج الطاقة اللازمة لأداء وظائفها المناعية.

وبيّنت الدراسة أن هذه الاضطرابات تحسنت بعد خضوع المرضى لجراحة تحويل مسار المعدة، إذ استعادت الخلايا جزءاً مهماً من قدرتها الوظيفية، بالتزامن مع تحسن العمليات الأيضية التي تدعم نشاطها واستجابتها للتهديدات الصحية.

وأوضحت الباحثة سيارا فلين، التي قادت الدراسة، أن النتائج تسهم في تفسير أسباب ارتباط السمنة بزيادة خطر التعرض لمضاعفات خطيرة لبعض أنواع العدوى، كما توضح كيف يمكن لعلاج السمنة أن ينعكس على وظائف محددة في الجهاز المناعي.

وشارك في الدراسة باحثون وأطباء من مستشفى سانت فنسنت الجامعي وجامعة دبلن، إلى جانب باحثين من مؤسسات أكاديمية أخرى في أيرلندا والمملكة المتحدة.

وتسلط النتائج الضوء على العلاقة بين صحة التمثيل الغذائي وكفاءة الجهاز المناعي، وتؤكد أهمية مواصلة الأبحاث لفهم تأثير علاجات السمنة في قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، من دون أن تعني أن الجراحة تضمن الوقاية من العدوى أو السرطان.